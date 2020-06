Adana-Ceyhan depreminde hayatını kaybedenler anıldı

AdanaCeyhan depreminde hayatını kaybedenler anıldı.

Depremin 22. yıldönümü dolayısıyla Ceyhan’daki Deprem Anıtı önünde tören düzenlendi.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Ceyhan Belediyesi Başkan Vekili Cemal Gürsel İlci ve İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Adana Şubesi yöneticilerinin katıldığı anma töreninde 27 Haziran 1998 yılındaki depremin yaralarına dikkat çekildi. Başkan Erdem, 145 vatandaşın hayatını kaybettiği, bin 517 kişinin de yaralandığı AdanaCeyhan depreminde 48 bini az hasarlı, 19 bini orta ve 9 bini ağır hasarlı olmak üzere yıkılanlar da dahil, 76 bin konut ve iş yerinin olumsuz etkilendiğini hatırlattı.

Ceyhan’ın bundan böyle deprem ve afetlerle anılan bir ilçe olmayacağını söyleyen Başkan Erdem, Adana Büyükşehir Belediyesi ve İnşaat Mühendisleri Odası ile imar planı çalışmalarında birlikte hareket ederek Ceyhan’da güvenli yapı üretimi sağlama yolunda çalışmalar yürüteceklerini belirtti.

1998 depreminde hayatını kaybedenleri saygıyla anan Başkan Erdem, tekrar yaşanabilecek bir depremde can kayıplarının olmaması için önlem almanın herkesin ve her kurumun asli görevi olduğunu ifade etti.

İMO Adana Şube Başkanı Hasan Aksungur'da törende yaptığı açıklamada, her yıl depremin yıldönümünde Ceyhan Deprem Anıtında yaptıkları anma töreni ile amaçlarının bir doğa olayı olan depremlerin, alınmayan önlemler ve denetimsizlik nedeniyle afete dönüşmemesi, insanların beton yığınları altında canlarını kaybetmemesi için deprem önlemlerine dikkat çekmek olduğunu söyledi.

Tören, anıta karanfil bırakılmasıyla sona erdi.

