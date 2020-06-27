Adana´da kredi kartıyla tefecilik yapan 18 kişi yakalandı

Birebir aynısı olması için uğraştı... Tam 36 yılda yaptı

<br>Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da, pos cihazı ve kredi kartıyla tefecilik yaptıkları belirlenen 18 kişi, gözaltına alındı.<br>İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, pos cihazı ve kredi kartıyla tefecilik yaptıkları belirlenen çeteye yönelik operasyon yaptı. 18 şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramada farklı banka ve kişilere ait 44 kredi kartı, 25 pos cihazı, çok sayıda fatura, 2 çek, 1´i dolu, 32 senet, alacakların yazıldığı 23 ajanda ve 22 bin 800 lira para ele geçirildi.<br>Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR<br>2020-06-27 10:46:23<br>

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