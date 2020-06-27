Sınav için yola çıkan kız kardeşler trafik kazasında yaralandı

<br>Gülşah ÖZGEN/ADANA, (DHA)ADANA'da, Yükseköğretim Kurumu Sınavı için ailece, babaları Aldülmelik Bozdağ'ın kullandığı otomobille yola çıkan Ayşe-Songül Bozdağ kardeşler, geçirdikleri trafik kazası nedeniyle sınava giremedi. <br>Kaza, saat 09.00 sıralarında, Atakent Mahallesi Afetevleri Caddesi'nde meydana geldi.<br>AyşeSongül Bozdağ, YSK'ya girecekleri Atakent İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gitmek için anne Remziye Bozdağ ve erkek kardeşleri Hüseyin Bozdağ ile birlikte, babaları Aldülmelik Bozdağ'ın idaresindeki 33 HF 976 plakalı otomobille yola çıktı. Ancak baba Bozdağ'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüje çıkıp, aydınlatma direğine çarptı.<br>Hurdaya dönen araçta sıkışan baba, anne, erkek kardeş ve AyşeSongül Bozdağ, vatandaşların ihbarıyla gelen CANKUR ekipleri tarafından kurtarıldı. <br>Vatandaşlar, çimenlerin üzerine yatırılarak ilk müdahaleleri yapılan yaralılara, güneşten etkilenmemeleri için evlerinden getirdikleri havlularla gölgelik yapmaya çalıştı.<br>Yaralılar, daha sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Gülşah ÖZGEN<br>2020-06-27 11:29:38<br>

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