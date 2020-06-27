Sınav için yola çıkan kız kardeşler trafik kazasında yaralandı (2)

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<br>OKULA 200 METRE VARMIŞ <br>Ayşe-Songül Bozdağ'ın babalarının kullandığı otomobilin kaza yapması sonucu yaralandıkları kazanın, sınava girecekleri Atakent İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne 200 metre mesafede olduğu ortaya çıktı.<br>Hastanede tedavi edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Gülşah ÖZGEN<br>2020-06-27 12:10:45<br>

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