Kimlik kartını unutan adayların imdadına polis yetişti

Bugün altın fiyatları ne kadar?

Tehlike bugün de sürüyor! 9 il için sel uyarısı

'Güzel bir gün olsun'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Nuri PİRGülşah ÖZGEN/ADANA, (DHA)ADANA'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi kimliklerini evde unutan adayların yardımına polis yetişti. Nüfus müdürlüklerine götürerek geçici kimlik belgesi alan adaylar, sınava yetiştirildi.<br>Ülkede 2 milyon 437 bin 119 kişinin başvurduğu YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün saat 10.15'te başladı. Adana'da bazı adaylar, kimlik kartlarını getirmeyi unuttukları gerekçesiyle sınav salonlarına alınmadı. Zamanla yarışan adayların imdadına polisler yetişti. Polis araçlarıyla ilgili nüfus müdürlüklerine götürülen adaylar, geçici kimlik belgesi aldıktan sonra yine polis araçlarıyla sınava girecekleri okullara götürüldü. Okullarda bekleyen aday yakınlarının ise sosyal mesafe kuralına büyük oranda uyduğu görüldü.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR<br>2020-06-27 12:14:53<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.