Hakan Kutlu: "İlk 6 hedefimiz sonuna kadar sürecek"

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, 42 mağlup oldukları Adana Demirspor maçı ile ilgili olarak, "Adana Demirspor bugünki maçta bizden daha iyi bir takım görüntüsü verdi. Biz sürekli söylüyoruz ilk 6 hedefimiz sonuna kadar sürecek" dedi.

Giresunspor, TFF 1. Lig'in 30. haftasında deplasmanda Adana Demirspor’a 42 mağlup oldu. Maç sonu basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, "Adana Demirspor bugün ki maçta bizden daha iyi bir takım görüntüsü verdiler. Maçın başından sonuna kadar sıkıntılar yaşadık. Bunda 3 günde bir maç oynamanın sıkıntısı da var. Bugünkü maçı yarın oynamış olabilseydik takımımız 1 gün daha dinlenmiş olurdu. Biz sürekli söylüyoruz ilk 6 hedefimiz sonuna kadar sürecek. Önümüzde 2 gün sonra yine bir maçımız var. O maç için de çarşambaya ertelensin diye başvuru yaptık ama olmadı. 2 haftada 4 tane maç oynamış olacağız. Çok zorlu bir periyot. Bursaspor karşısında 3 puanla ayrılabilirsek 5 gün dinlenme şansımız olacak. Ondan sonra ilk 6 hedefimizi sürdüreceğiz tekrardan" diye konuştu.

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