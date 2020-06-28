Bisikletli dolandırıcı kamerada

<br>Çağlar ÖZTÜRKNuri PİR/ADANA, (DHA)ADANA'da, fenalaşıp bisikletten düşmüş numarası yaparak vatandaşlardan ilaç parası isteyen Ahmet Ç. (65), Demirören Haber Ajansı (DHA) ekibince görüntülendi. <br>Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, daha önce de zabıta ve polis ekipleri tarafından dilencilik yaptığı için yakalanarak idari para cezasına çarptırılan Ahmet Ç. bisiklet sürerken fenalaşmış gibi yapıp kendisini yere atarak kaldırıma yatmaya başladı. Ahmet Ç.'nin yanına giden DHA ekibi, "Sizi arabayla eczaneye veya hastaneye götürelim" diyerek yardım etmek istediklerini bildirdi. Muhabirlerden ilaç parası isteyen Ahmet Ç., yardım teklifini reddetti.<br>GÖRÜNTÜLENİNCE KAÇTI<br>Muhabirlerin Ahmet Ç.'nin etrafından ayrılmasının ardından dolandırıcı bisikletiyle ilerledikten sonra 100 metre ileride yine fenalaşma numarası yaptı. Çevredeki 2 genç Ahmet Ç.'nin fenalaştığını düşünerek otomobillerini durdurup yanına koştu. Ahmet Ç.'yi yerden kaldıran vatandaşlar, dolandırıcılık vakasıyla karşı karşıya kaldıklarını DHA muhabirlerinden öğrenince tepki gösterdi. Görüntülendiğini fark eden Ahmet Ç. ise hızlıca bisikletine binerek olay yerinden kaçtı. Tüm bu yaşananlar anbean görüntülendi.<br>İLK KEZ BÖYLE OLAYLA KARŞILAŞTILAR<br>Hayatlarında ilk kez böyle bir olayla karşılaştıklarını belirten vatandaşlar, "Biz aracımızla yolda giderken aniden bisikletin üzerinden düştü. Hemen yardıma koştuk, bize aç olduğunu, eczaneden 33 liralık ilaç alması gerektiğini söyledi. Dolandırıcı olduğunu öğrenmeseydik, parayı verecektik" ifadelerinde bulundular.<br>DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Çağlar ÖZTÜRK<br>2020-06-28 09:14:47<br>

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