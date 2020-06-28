Adana'da nişasta fabrikasında yangın (3)- Yeniden

<br>Gökhan KESKİNCİ / ADANA, (DHA) ADANA'nın Sarıçam ilçesinde bulunan organize sanayi bölgesindeki (OSB) nişasta fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibinin 4 saati aşkın süredir yaptığı müdahaleye rağmen yangın kontrol altına alınamadı. <br>Bugün saat 18.00 sıralarında Adana'nın Sarıçam ilçesinde bulunan OSB'deki bir nişasta fabrikasında yangın çıktı. Fabrikada işçilerin çalıştığı bir sırada depo kısmında çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangını fark edenler itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Alevler kısa sürede yayılırken, farikadan yayılan dumanla gökyüzü siyaha boyandı. İhbar üzerine bölgeye Adana büyükşehir Belediyebi itfaiye ekiplerinin yanı sıra tarsus'tan 4, Osmaniye'de 2 itfaiye aracı ile Orman Bölge Müdürlüğünden itfaiye ekipleri sevk edildi. Ayrıca 2 TOMA aracı ile polis ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. <br>Halen 25 araç ve 60 personel ile yaklaşık 4.5 saat sürdürülen söndürme çalışmalarında, yangın kontrol altına alınmadı. Yangın yaralanan olmazken, işyerindeki çalışma ise sonlandırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Sarıçam Gökhan KESKİNCİ<br>2020-06-28 22:45:29<br>

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