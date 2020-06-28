Adana'da nişasta fabrikasında yangın (4)

<br>KONTROL ALTINA ALINDI<br>Adana'nın merkez Sarıçam ilçesi Adana Hacı Ömer Sabancı Organize Sanayi Bölgesi´ndeki nişasta fabrikasının depo kısmında çıkan yangının, üretim bölümüne sıçramaması için ekipler yoğun çaba sarfetti. Yaklaşık 5 bin metrekarelik alana yayılan yangından yükselen dumanlar, kilometrelerce uzaktan görüldü.<br>Onlarca araç, tanker, TOMA ve 60 itfaiye personelinin müdahale ettiği yangın, saat 23.00 sıralarında büyük ölçüde kontrol altına alındı. Üretim tesisine sıçrama tehlikesi ortadan kaldırılan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Sarıçam Gökhan KESKİNCİ<br>2020-06-28 23:24:55<br>
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.