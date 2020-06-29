Bıçakladıkları iki kardeşe otomobille çarptılar

<br>Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)ADANA'da B.A. ve yakınları, çıkan kavgada husumetli oldukları Yusuf Kandemir E. ve Yusuf Mehmet Ali E. kardeşleri önce bıçakladı, ardından da otomobille çarparak yaraladı.<br>Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi 77049 Sokak'ta meydana geldi. Yusuf Kandemir E. ile kardeşi Yusuf Mehmet Ali E., bilinmeyen nedenle husumetli oldukları iddia edilen B.A ve yakınları ile evlerinin yakınında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki kardeş, B.A. ve yakınları tarafından bıçaklandı. Olayın ardından otomobile binip, kaçmak isteyen şüpheliler, bu kez de iki kardeşe araçla çarptı.<br>Şüpheliler, geldikleri otomobil ile olay yerinden kaçarken, yaralı iki kardeş ise yakınları tarafından Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yusuf Kandemir E. ve Yusuf Mehmet Ali E kardeşlerin hastanedeki tedavisi devam ederken, şüpheliler ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. <br> DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Çukurova Gökhan KESKİNCİ<br>2020-06-29 07:51:27<br>

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