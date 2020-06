Mobilya sektörü hareketlendi Düğün alışverişleri ve KDV indirimi sonrası mobilyacılar tam kapasite çalışmaya başladı Adana Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Avcı: "Bu hareketliliğin devam etmesi esnafımızı rahatlatacak"

Korona virüs salgını nedeniyle ertelenen düğünlerin 1 Temmuz itibariyle yeniden başlayacak olması ve yüzde 8’e düşürülen KDV indirimi mobilya sektörünü hareketlendirdi. Adana’da da üretim tesisleri en az yüzde 80 işçi kapasiteyle çalışırken, yurt dışına da mobilya ihraç eden bazı firmalar ise 7 gün 24 saat faaliyet göstererek özel sipariş mobilyaları yetiştirmeye çalışıyor.

Tüm dünyada 10 milyondan fazla insana bulaşan korona virüs ülkelerin ekonomilerini de olumsuz yönde etkiledi. Ülkemizde ilk vakanın görüldüğü 11 Mart tarihinden sonra ciddi önlemler alınırken, düğün ve nikah merasimleri ertelenip birçok iş yeri de geçici olarak faaliyetlerini durdurdu. Bu ertelemeler nedeniyle de evlenecek çiftler alışverişlerini bir süre öteledi.

1 Haziran tarihinden itibaren kademeli olarak normal hayata geçilmesiyle birlikte ve 1 Temmuz 2020 itibariyle de düğünlerin yapılmaya başlanacak olması yuva kurmak için alışverişlerini erteleyen çiftleri sevindirdi. Ev kurarken en temel eşyalar arasında bulunan mobilyada da sektör temsilcileri düğünlerin başlamasından mutlu.

Salgınla mücadelede kontrollü sosyal hayata geçilmesiyle birlikte mobilya sektöründe hareketlilik yaşanıyor. Türkiye'nin klasik mobilya ihtiyacının yüzde 90'ını karşılayan ve birçok ülkeye de mobilya ihraç eden Adana'da bazı üretim tesisleri 7 gün 24 saat çalışarak özel sipariş mobilyaları yetiştirmeye çalışıyor.



Her firma en az yüzde 80 kapasiteyle çalışıyor

Adana Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Yalçın Avcı, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, 23 aydır sektörün olumsuz yönde seyrettiğini belirterek, “Yasakların kalkması ve korona virüs vakalarında azalma olması bizleri mutlu etti. Çünkü 2 aydır oturuyoruz. Çalışmayacak pozisyondaydık. Ancak devletin verdiği kredi destekleri, mobilya, beyaz eşya alımındaki uygun kredi faizleri ve taksitlendirmeyle yapılabilecek olan alışveriş bizim sektörü olumlu yönde etkiledi. Yasakların kalkması en önemlisiydi. İnsanlar düğünleri ertelenince alacaklarını da hep ertelemişti. Şimdi yeniden hareketlendi sektör. Çok iyi şekilde çalışıyoruz. Neredeyse her firma yüzde 80 kapasiteyle çalışıyor. Bazı firmalarımız yüzde 100 kapasiteyle çalışıyor ve mesai yapıyorlar” dedi.



"Hareketliliğin sürmesi esnafımızı rahatlatacak"

Hareketliliğin devam edecek olmasıyla esnafın rahatlayacağını vurgulayan Avcı, “Mobilya ve beyaz eşyaya vatandaşların rağbet göstermesi çarkların kendi kendine dönmesini sağladı. Sadece mobilyada değil bütün sektörlerde hareket var şuanda. Evlenecek insanlar mobilya ve diğer eşyalarını alıp evlerini diziyorlar. Bu hareketliliğin devam etmesi esnafımıza rahatlık sağlayacak” diye konuştu.

Mobilya alımında uygulanan yüzde 18’lik KDV’nin yüzde 8’e düşürülmesine ve bu indiriminde uzatılmasına değinen Avcı, “Bu indirim bizim ciddi anlamda işimizin artmasına neden olmuştu. Bu indiriminde devam etmesi işlerimizin devamını sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Evine eşya almak için gelen Nalan Çetin, “Fiyatlar şu an çok cazip, güzel ürünler de var bakıyorum. Vadelerin uzaması da bizim için avantaj. Bu indirim ve fırsatları değerlendiriyoruz” şeklinde konuştu.

