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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Torununun gözü önünde intihara kalkıştı

DHA

Rüşan Anıl ATAREser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA´da, torununun gözü önünde Seyhan Nehri´ne atlayarak, intihar girişiminde bulunan Feride C.´yi (40) arkadaşı A.B. kurtardı. Baygınlık geçiren Feride C., hastaneye kaldırılırken, torunu Rabia Nur K.´yi (3) polis ekipleri de sakinleştirdi. Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, Feride C., arkadaşı A.B. ve torunu Rabia Nur K. ile birlikte Seyhan Nehri kıyısındaki Kuva-yi Milliye Parkı´na geldi. Burada bir süre oturan Feride C., torunuyla birlikte suları çekilmiş olan nehir yatağına indi. Feride C.,...

Torununun gözü önünde intihara kalkıştı

<br>Rüşan Anıl ATAREser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA´da, torununun gözü önünde Seyhan Nehri´ne atlayarak, intihar girişiminde bulunan Feride C.´yi (40) arkadaşı A.B. kurtardı. Baygınlık geçiren Feride C., hastaneye kaldırılırken, torunu Rabia Nur K.´yi (3) polis ekipleri de sakinleştirdi.<br>Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, Feride C., arkadaşı A.B. ve torunu Rabia Nur K. ile birlikte Seyhan Nehri kıyısındaki Kuva-yi Milliye Parkı´na geldi. Burada bir süre oturan Feride C., torunuyla birlikte suları çekilmiş olan nehir yatağına indi. Feride C., bir anda "Bu hayattan çok sıkıldım, yaşamak istemiyorum" diyerek, torununun gözü önünde kendisini suya bıraktı. Feride C.´nin intihar girişimini gören arkadaşı A.B. ise şok yaşadı. Bu sırada nehir kenarında balık tutanlar, durumu polise bildirdi.<br>TORUNUNU, POLİS SAKİNLEŞTİRDİ<br>Feride C.´yi sudan çıkması için ikna etmeye çalışan A.B., en sonunda tutup, kendisi çıkardı. Feride C.´nin korkarak, ağlayan torunu Rabia Nur K.´yi de olay yerine gelen polis ekipleri sakinleştirdi. Baygınlık geçiren Feride C., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılırken, torunu Rabia Nur K. ise annesi Burcu K.´ye teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR<br>2020-06-29 09:31:37<br>

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