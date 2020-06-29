Stat çevresinde peyzaj çalışması

Adana’da yapılan 33 bin kişilik yeni stat çevresinde asfaltlama çalışmalarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi refüj ağaçlandırma ve peyzaj çalışmalarına devam ediyor.

Stat çevresinde asfalt çalışmasının bitirilmesinin hemen ardından harekete geçen Adana Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri orta refüje turunç ağacı dikimi gerçekleştirerek stat yolunu yeşil hale getiriyor. Yeni stat yolu Çatalan Caddesi’nde de çalışma yapan ekipler kaldırım ve bordür yapım işlemine devam ediyor.

Dünya Bisiklet Günü’nde Adana Bisiklet Platformu üyeleri ile bir araya gelen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bisiklet tutkunlarına verdiği sözü yerine getiriyor. Yeni stat çevresinde bisiklet yolunu tamamlayan ekipler, Portakal Çiçeği Parkı’ndaki bisiklet yolu çalışmalarını da bitirdi.

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