Adana Demirspor, Erzurumspor maçının hazırlıklarına devam ediyor

Adana Demirspor, TFF 1. Lig’in 31. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakası hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.
Teknik Direktör Cüneyt Dumlıpınar yönetiminde Aytaç Durek Tesisleri’nde gerçekleştiren antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının taktik çalışmalarıyla sona erdi.
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