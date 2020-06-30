Adana’da fuhuş operasyonu

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Adana’da şafak vakti gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş yaptırdığı ve fuhuş için yer temin ettiği öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Şafak vakti polis ekipleri söz konusu şahısların evlerine eş zamanlı baskın düzenlendi. Baskında yakalanan şahıslar Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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