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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana´da bin 575 litre sahte içki ele geçirildi

DHA

Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA'da polisin düzenlediği operasyonda piyasa değeri 315 bin TL olan bin 575 litre sahte içki ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Haydaroğlu Mahallesi´nde bir adreste sahte içki üretildiği bilgisi üzerine ekipler harekete geçti. İmalathaneye çevrilen eve yapılan baskında piyasa değeri 315 bin lira olan bin 575 litre sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.DHA-Güvenlik...

Adana´da bin 575 litre sahte içki ele geçirildi

<br>Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA'da polisin düzenlediği operasyonda piyasa değeri 315 bin TL olan bin 575 litre sahte içki ele geçirildi.<br>İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Haydaroğlu Mahallesi´nde bir adreste sahte içki üretildiği bilgisi üzerine ekipler harekete geçti. İmalathaneye çevrilen eve yapılan baskında piyasa değeri 315 bin lira olan bin 575 litre sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR<br>2020-06-30 09:45:59<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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