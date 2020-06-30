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Kaçan at otomobile çarptı, polisi alarma geçirdi, sahibini ağlattı Adana'da at arabasında karpuz satan sahibini düşürüp kaçarak bir otomobile çarpıp zarar veren at polisi alarma geçirdi Yaralanan atın sahibi gözyaşlarına boğuldu, kaçan at 1 kilometre sonra durdurulabildi

İHA

Adana'da at arabasında karpuz satan sahibini düşürüp kaçarak bir otomobile çarpıp zarar veren at, polisi alarma geçirdi. Yaralanan atın sahibi, gözyaşlarına boğuldu.

Kaçan at otomobile çarptı, polisi alarma geçirdi, sahibini ağlattı Adana'da at arabasında karpuz satan sahibini düşürüp kaçarak bir otomobile çarpıp zarar veren at polisi alarma geçirdi Yaralanan atın sahibi gözyaşlarına boğuldu, kaçan at 1 kilometre sonra durdurulabildi

Adana'da at arabasında karpuz satan sahibini düşürüp kaçarak bir otomobile çarpıp zarar veren at, polisi alarma geçirdi. Yaralanan atın sahibi, gözyaşlarına boğuldu.
Bilal Önkol yanına 9 yaşındaki yeğenini alarak yeni aldığı at ile karpuz satmak için Sarıçam ilçesine gitti. Önkol buradan Kozan Bulvarından dönerken kavşağa geldiği sırada at bir araçtan ürkerek hırçınlaştı. Önkol atı dizginlemeye çalıştı ancak at hızla kaçmaya başladı. Bunun üzerine Önkol yeğenini at arabasından aşağı attı. Kendisi de attan düşüp bir süre at arabasının altında sürüklendi. At hızla bulvardan aşağı istikamete doğru kaçmaya başladı. Atın kaçma anları da güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.
Bu arada, atın kaçtığını gören vatandaşlar polise haber verdi. Haber merkezinden "sürücüsüz bir at Kozan Bulvarından Yüreğir Otogarı istikametine doğru kaçıyor ekipler bu atı hemen alsın" şeklinde anons yapıldı.
Atın sahipleri de yakınlarını çağırıp atın peşine düştü. Polis ekipleri de Yeşil Bulvar girişinde önlem alarak atı beklemeye başladı. At yaklaşık 1 kilometre kaçarken bir otomobile de vurup zarar verdi. At otomobile çarptıktan sonra polis ekipleri, vatandaşlar ve sahipleri tarafından yakalandı. Yolun kenarına çekilip bağlanan atın sahibi Önkol, atı yeni aldıklarını böyle olduğunu bilmesi halinde at ile yola çıkmayacağını söyleyerek, "At bir şeyden ürküp birden hırçınlaştı. Ben durdurmaya çalıştım ama durduramadım. At arabasında yeğenim de vardı. Ben hep onu düşündüm. Baktım atı tutamıyorum yeğenimi hemen at arabasının üzerinden yolun kenarına attım. Sonra ben de at arabasının altına düştüm biraz sürüklendim. At daha sonra gitti. Ben yeğenime bir şey olacak diye çok korktum. Allah'tan ona bir şey olmadı" diye gözyaşlarına boğuldu.
Çocuk da yakınlarının otomobiline bindirildi. Çok korkan çocuk hemen eve götürüldü. Bu arada otomobili zarar gören vatandaş ise at sahibine tepki gösterdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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