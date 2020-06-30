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Kasaplardaki keşmekeş görüntüler artık son buluyor Adana’nın yeni Kasaplar Çarşısı 2 aya kadar teslim edilecek Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur: "Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla gelip alışverişlerini yapabilecek"

İHA

Kasaplardaki keşmekeş görüntüler artık son buluyor Adana’nın yeni Kasaplar Çarşısı 2 aya kadar teslim edilecek Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur: "Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla gelip alışverişlerini yapabilecek"

Adana'da 98 yıldır faaliyet gösteren ve vatandaşların elleriyle sakatat seçtiği Kasaplar Çarşısı'ndaki keşmekeş görüntüler artık tarih olacak. 2 bin 800 metrekare alanlı kasap ve sakatat bölümü birbirinden ayrı olarak yapımı devam eden yeni çarşı 2 ay içerisinde kasaplara teslim edilecek.
Merkez Seyhan ilçesi, Alidede Mahallesi'nde bulunan Hasan Öztürk Kasaplar Çarşısı 1922 yılından bu yana hizmet veriyor. Yıllardır otopark sorunu yaşanan ve fiziki şartlarından dolayı tartışma konusunu olan çarşı için Adana Kasaplar Odası’nın girişimiyle 2017 yılında Adana Büyükşehir Belediyesiyle yeni Kasaplar Çarşısı’nın Alidede Mahallesi'ndeki yeni yeri için protokol imzalandı. Aradan geçen yaklaşık 2 yıllık süreçte çarşının inşaatının yüzde 90’ı tamamlandı. 2 ay sonra ise yeni çarşının kasaplara tahsisi planlanıyor.
Bu yeni çarşı ile birlikte şu an çarşıda olan keşmekeş görüntülerin ortadan kalkması, kasapların daha hijyenik ortamda et ve sakatlarını satması bekleniyor.
Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur, yeni çarşı hakkında bilgiler verdi. Yeni kasaplar çarşısının toplam 2 bin 800 metrekare alana sahip olacağına dikkat çeken Başkan Yağmur, “Eski çarşımız depreme elverişli olmayan bir yer. Bakanlık raporlarında da bu görülüyor. Buraları 2 ay içerisinde teslim edeceğiz. Temiz ve hijyenik bir ortamda vatandaşlarımız alışverişlerini yapabilecekler” diye konuştu.

“30 iş yeri kasaplara kiraya verilecek”
Yeni çarşıda sakatat ve kasap bölümünün ayrı olacağını, toplamda 30 iş yerinin ve düğün salonu, lokanta bulunacağını vurgulayan Yağmur, “Sakatat bölümü ayrı, kasap bölümümüz ayrı olacak. Türkiye’de bir ilki Adana Kasaplar Odası gerçekleştiriyor. Bununla ilgili mimar ve müteahhitlerimiz her türlü desteği bize sağlıyorlar. 30 iş yeri kasaplara kiraya verilecek. Burası yapişletdevret modeliyle hizmete girecek. Devletin malına biz sadece sahip çıkacağız. 40 metre ile 45 metrekare arasında değişen iş yerlerimiz olacak” ifadelerini kullandı.

“Et kombinesini de hizmete alacağız”
Öte yandan, Başkan Murat Saruhan Yağmur, ilerleyen günlerde kente bir de et kombinası yapılacağının müjdesini vererek, “Küçükoba Mezarlığı’nın o çevreye bir et kombinası yapılacak. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar oranın tahsisini bize yaptıktan sonra orayı da hizmete açacağız” dedi.
Eski kasaplar çarşısındaki keşmekeş görüntülerin en kısa sürede biteceğini söyleyen Yağmur, “O görüntüler artık son olacak. Burada yönetim oluşturulacak. Sürekli kamera sistemleri olacak. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla gelip alışverişlerini yapabilecekler. Dört dörtlük bir çarşıyı kasaplara teslim edeceğiz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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