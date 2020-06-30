Ceyhanlı öğrenciler İnsansız Hava Araçları Yarışmasına katılıyor TEKNOFEST kapsamında gerçekleştirilecek 1. TÜBİTAK Liseler Arası İnsansız Hava Araçları yarışmasına Ceyhan Eczacı Bahattin Sevinç Erdinç Fen Lisesi öğrencileri katılma hakkı kazandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKNOFEST kapsamında gerçekleştirilecek 1. TÜBİTAK Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışmasına Ceyhan Eczacı Bahattin Sevinç Erdinç Fen Lisesi öğrencileri katılma hakkı kazandı.

TÜBİTAK tarafından Döner Kanat ve Sabit Kanat kategorilerinde ilk kez düzenlenen Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışması başvuruları, 16 Şubat 30 Nisan 2020 tarihleri arasında yapıldı. Lise öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği yarışmaya, toplam 291 takımın başvurusu kabul edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.