"Arabada Sinema Günleri" yeniden başlıyor Yüreğir Belediyesi sinema keyfini Eylül’e kadar uzattı

Yüreğir Belediyesi ‘Arabada Sinema Günleri’ etkinliğini gelen yoğun talep nedeniyle Eylül’e kadar uzattığını duyurdu. Arabada sinema keyfi 3 Temmuz Cuma günü yeniden başlıyor.

Yüreğir Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında sinemaya gidemeyen vatandaşlar için Millet Bahçesi'nde nostaljik arabada sinema etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Adanalılar yoğun ilgi gösterdi. Dev ekranda yapılan gösterimde sinemaseverler, araçlarından inmeden film izledi. Belediye çalışanları ise film izleyen vatandaşlara ücretsiz olarak patlamış mısır, çekirdek, gazoz ve limonlu dondurma ikram etti.

3 gün süren etkinliğin ardından vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine Yüreğir Belediyesi ‘Arabada Sinema Günleri’ni Eylül ayına kadar uzatma kararı aldıklarını duyurdu. Eylül ayına kadar her hafta sonu Cuma ve Cumartesi günleri devam edecek olan sinema keyfi saat 20.00’de başlayacak.

Adanalıları ‘Arabada Sinema Günleri’ne davet eden Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Pandemi sürecinde bunalan insanımızın buna ihtiyacı vardı. Çok güzel bir etkinlik oldu. Alanımız doldu taştı. Etkinliğimiz boyunca hijyen ve sosyal mesafe kurallarına dikkat ettik. Misafirlerimiz de sağ olsunlar bu konuda duyarlı davrandılar. Özellikle sosyal medyamızdan uzatılması yönünde çok talep aldık. Biz de etkinliğimizi Eylül ayına kadar uzattık. Bütün hemşehrilerimizi bekliyoruz” şeklinde konuştu.

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