Başsavcı Yurdagül’den İHA’ya veda ziyareti

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun kararnamesiyle Adana’dan Kırşehir’e atanan Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, İhlas Haber Ajansı’na veda ziyaretinde bulundu.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürütürken Adalet Bakanlığının Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun kararnamesiyle Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı’na atanan Ömer Faruk Yurdagül, İHA Adana Bölge Müdürlüğü'ne veda ziyaretinde bulundu.
İHA Adana Bölge Müdürü Adnan Kulak Yurdagül’e yeni görevinde başarılar diledi.
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