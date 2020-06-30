Belediyenin yardım kolilerini çalarak kayıplara karıştı

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<br>Rüşan Anıl ATAREser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA´da gıda kolisi dağıtımı yapan belediyeye ait kamyonet kimliği belirsiz şüpheli tarafından çalındı. Polisin tarafından caddede terkedilmiş halde bulunan araçtaki yardım kolilerinin çalındığı tespit edilirken, şüphelinin yakalaması için çalışma başlatıldı.<br>Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, içerisinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmak üzere koliler bulunan Yüreğir Belediyesi´ne ait kamyoneti alarak kaçtı. Dağıtımdan dönen belediye görevlileri, kamyonetin olmadığını görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kamyoneti, Özgür Mahallesi Kadife Caddesi´nde terk edilmiş halde buldu. Araçta inceleme yapan polisler, yardım kolilerinin çalındığını belirledi. Polis, olayı gerçekleştiren şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR<br>2020-06-30 17:17:38<br>

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