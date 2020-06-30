Nikah dairesinden polisi arayıp, 'Zorla evlendiriliyorum' ihbarında bulundu, polis kurtardı (3)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>AİLE, CEYLAN'I EVLENDİRMEKTEN VAZGEÇTİ<br>Adana'da polisi arayıp, "Zorla evlendiriliyorum" diyen ve nikah dairesine giden ekipler tarafından kurtarılan Ceylan Beyazkaya'nın ailesi, kızlarını evlendirmekten vazgeçti. Beyazkaya, ailesinden şikayetçi olmazken, sığınma evine gitmek de istemedi. Bunun üzerine polis merkezinde yapılan görüşmenin ardından Ceylan Beyazkaya ve ailesi, eve birlikte döndü.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR<br>2020-06-30 17:17:36<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.