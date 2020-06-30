Pompalı tüfekle eşini yaraladıktan sonra kızlarını öldürüp, intihar etti

<br>Ali GÖKDAL/KOZAN, (Adana), (DHA)ADANA´nın Kozan ilçesinde Fatih Cengiz (40), evdeki pompalı tüfekle eşi Zahide, kızları Kader ve Husne Cengiz´i vurdu. Kader ve Husne Cengiz olay yerinde hayatını kaybederken, Cengiz başına dayadığı tüfeği ateşleyerek intihar etti.<br>Olay, Kozan ilçesine bağlı Ağlıboğaz Mahallesi Evşen Sokak´ta meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle eşiyle tartışmaya başlayan Fatih Cengiz, evdeki pompalı tüfekle eşi Zahide ile kızları Kader ve Husne Cengiz´e ateş açtı. Silah seslerini duyan çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri, Kader ve Husne Cengiz´in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Zahide Cengiz ise ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Fatih Cengiz´in, eşi ve kızlarını vurduktan sonra başına dayadığı aynı tüfeği ateşleyerek intihar ettiği belirlendi. Cengiz ile kızları Kader ve Husne Cengiz´in cesetleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL<br>2020-06-30 18:04:45<br>

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