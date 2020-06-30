Adanaspor - Altınordu: 0-0

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<br>Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA) - STAT: 5 Ocak Fatih Terim<br>HAKEMLER: Ramazan Keleş (xxx), Mehmet Şahan Yılmaz (xxx), Burak Cansız (xxx)<br>ADANASPOR: Karacic (xx)Evren (xx), Hakan (xx), Canberk (xx), Celil (xx), Uğurcan (xx), Umut (x)(Dk. 46 Savaş (x), Ahmet (x)(Dk. 82 Roni (?), Eren (x)(Dk. 46 Bagayoko (x), M´Billa (xx), Eze (xx)<br>ALTINORDU: Erhan (xx)Ufuk (xx), Ravil (xx), Onur (x)(Dk. 61 Burak (x), Sinan (xx), Oğulcan (xx), Furkan (xx), Okan (x)(Dk. 57 Muhammed (x), Hüsamettin (x)(Dk. 79 Ali (?), Batuhan (x)(Dk. 57 Hüseyin (x), Kemal (x)(Dk. 46 Metehan (x)<br>SARI KARTLAR: Uğurcan, Evren (Adanaspor), Hüseyin, Oğulcan (Altınordu)TFF 1´inci Lig´in 31´inci haftasında Adanaspor, sahasında konuk ettiği Altınordu ile 0-0 berabere kaldı.<br>10´uncu dakikada Adanaspor´un orta sahada kazandığı topla yakaladığı kontra atakta M´Billa, çalımlarla rakip ceza sahasına sokuldu. M´Billa´nın kaleyi cepheden gördüğü pozisyonda sert şutunda, Altınordu kalecisi Erhan topu kornere çeldi.<br>22´nci dakikada Adanaspor´un sol kanattan geliştirdiği atakta M´Billa altı pas içerisine orta yaptı. Yerden seken topa Eze, gelişine vurdu ancak kaleci Erhan topa sahip oldu.<br>61´inci dakikada sağ kanattan atağa kalkan Adanaspor´da Savaş, çizgiye inerek orta yaptı. Rakip savunmanın arasından yükselen Ahmet´in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.<br>75´inci dakikada Adanaspor´un sol kanattan atağında M´Billa´nın derinlemesine ortasında Bagayoko şutunu çekti ancak top yandan auta çıktı.<br>83´üncü dakikada Altınordu´nun yakaladığı kontra atakta Muhammed, çalımlarla Adanaspor ceza sahasına sokuldu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Muhammed´in şutunda top, az farkla yandan auta çıktı.<br>Karşılaşma, golsüz eşitlikle tamamlandıDHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR<br>2020-06-30 21:08:37<br>

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