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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Elban: "Şehitlerimizin kıymetli aileleri bizlere emanettir"

İHA

Adana Valisi Süleyman Elban, "Şehitlerimizin kıymetli aileleri bizlere emanettir. Onlara Türk milleti olarak gönül kapımız sonuna kadar açık" dedi.

Vali Elban: "Şehitlerimizin kıymetli aileleri bizlere emanettir"

Adana Valisi Süleyman Elban, "Şehitlerimizin kıymetli aileleri bizlere emanettir. Onlara Türk milleti olarak gönül kapımız sonuna kadar açık" dedi.
Şehit Piyade Uzman Çavuş Erdoğan Türkel’in babası Bülent Türkel ve annesi Hayriye Türkel, Şehit Jandarma Er Fatih Yeniay’ın babası Zeki Yeniay ile Şehit Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Osman Akagündüz’ün babası Aziz Akagündüz, Vali Süleyman Elban’ı makamında ziyaret etti.
Gün içinde gerçekleşen ziyaretler sırasında şehit yakınlarıyla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Elban, milletin huzuru, ülkenin bütünlüğü için evlatlarını şehadete uğurlayan şehit ailelerinin daima baş tacı olduğunu belirtti. Bugün vatan toprakları üzerinde hür ve bağımsız bir şekilde yaşamayı kahraman şehitlerimize borçlu olduğumuzu ifade eden Vali Elban, “Bizler de şehitlerimize olan borcumuzu onların geride bıraktığı ailelerine gereken hürmeti göstermekle ödemek durumundayız. Şehitlerimizin kıymetli aileleri bizlere emanettir. Onlara Türk milleti olarak gönül kapımız sonuna kadar açık” şeklinde konuştu.
Misafirperverliğinden dolayı Vali Elban’a teşekkür eden şehit yakınları ise Vali Elban’ın yeni görevinin hayırlı olması temennilerini ilettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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