Bağış: "Adana’nın en büyük gücü tarım"

Adana Ticaret Borsası (ATB) Meclis Başkanı Osman Bağış, Adana'nın en büyük gücü olan tarım ve gıdada daha iyiyi başarmak için sulanabilir arazilerin biran önce üreticinin hizmetine sunulması gerektiğini söyledi.

ATB 26. Olağan Meclis Toplantısının açılış konuşmasını yapan Meclis Başkanı Osman Bağış, toplantılarını Covid19 salgını nedeniyle üç aydır video konferans yoluyla yaptıklarını, normalleşme neticesinde Haziran ayı toplantısını sosyal mesafe kurallarına uyarak gerçekleştirdiklerini söyledi. Ülke olarak normal hayata dönmemiz için hijyen kurallarına, maske kullanımına ve sosyal mesafe kurallarına riayet edilmesi gerektiğini belirten Bağış, "Umarım en kısa sürede bu virüsten kurtuluruz. Dünyanın gördüğü bu en büyük kriz döneminde ülkemizdeki tarımsal üretimin iyi olması neticesinde gıda konusunda hiç bir sıkıntı yaşanmamıştır. Bu durum tarım sektörünün ne denli önemli olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Haziran ayı Adana için birçok ürünün hasadının yapıldığı hareketli aydır. Buğday, patates, soğan, karpuz, kavun ve bütün sebzelerin hasadı yapılır. Adana'nın en büyük gücü olan tarım ve gıdada daha iyiyi başarmak için sulanabilir arazilerin biran önce üreticinin hizmetine sunulması gerekmektedir. Tarım üretiminde kendi kendimize yeter duruma gelmek ve gelecekte gıda konusunda rahat olmamız için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdürmeliyiz” dedi.



"Lisanslı depolardaki ürünler piyasaya denge getirdi"

ATB Başkanı Şahin Bilgiç ise Adana’nın kalkınması, daha da gelişmesi için yönetim ve meclis üyeleriyle birlikte ellerinden gelen tüm gayreti göstereceklerini söyledi.

Önümüzdeki günlerde ayçiçeği ve mısır hasadının başlayacağını hatırlatan Bilgiç, "Bereketli ve bol kazançlı bir sezon diliyorum. Üreticinin ürettiği ürünler hak ettiği değeri bulmalıdır. ATB olarak biz, bu işlerin her zaman takipçisi olduk. Üreticinin ve üyelerimizin yanında olduk. Lisanslı Depolardaki ürünler piyasaya bir denge getirdi. Temmuz ayı içerisinde mısıra müdahale alım fiyatı verilirse buğday üreticilerinde olduğu gibi mısır üreticilerinde de memnuniyetle karşılanacaktır. Üreticinin ve tüccarın memnuniyeti ekonomimize pozitif bir ivme katacaktır” diye konuştu.



Zeytincilikte kooperatifleşme çalışmaları sona geldi

Bölgede zeytin üretiminin arttığına dikkat çeken Bilgiç, şunları kaydetti:

"Ciddi potansiyeli olan zeytin ve zeytinyağı bölgemiz ve ülkemiz için önemli bir gıda ürünüdür. Akdeniz mutfağının vazgeçilmezidir. Bölgemiz zeytinciliğine katma değer sağlamak üzere kooperatifleşmede çalışmaların sonuna gelindi. Kooperatifleşme ürüne büyük alan açacaktır. Bu alandaki ticaretin kayıt altına alınması için devletimizce 50 kuruş prim verilirse hem üreticiye hem de devletimize olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Dalından toplanan ham zeytinin devlet destekleri içerisinde yer alması, zeytin üretimine ciddi katkı koyacaktır.”



"Korona virüs ticari hayatı da olumsuz etkiliyor"

Korona virüs salgınının henüz bitmediğini, korunma tedbirlerine ciddiyetle uyulması gerektiğini vurgulayan Bilgiç, "Hassasiyetler artıkça bu beladan çabuk kurtuluruz. Bu salgın ticari hayatı da vuruyor. Ticari hayatın zarar görmesi; ülke ekonomisinin her yönüyle zarar görmesi demektir. Önümüzdeki normalleşme günlerinin hassas bir şekilde takip edilmesiyle ekonomimizin de tekrar eski günlerine döneceğine inanıyorum. Elbette sağlık birinci önceliğimizdir. Pandemi sürecinde ekonomik hayatın sıkıntıya düşmemesi için büyük çaba ve gayret gösteren başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlarımıza, TOBB Başkanımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından ATB meclis gündem maddelerine geçildi.

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