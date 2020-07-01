Adana merkezli 4 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 6 gözaltı

<br>ADANA,(DHA)TÜRKİYE'ye, yurda kaçak yollarla giren göçmenleri, para karşılığı Ankara ve İstanbul'a götürdükleri tespit edilen 6 şüpheli, Adana merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda yakalanarak, gözaltına alındı. Yolculuk sırasında yakalanan 52 kaçak göçmen ise İl Göç Müdürlüğü'ne teslim edildi.<br>Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak yollarla yurda giriş yapan göçmenleri para karşılığı Ankara ile İstanbul'a götürdükleri tespit edilen şüphelilere yönelik 5 ay önce teknik ve fiziki takip başlattı. Adana İl Emniyet Müdürü Doğan İnci organizasyonuyla yapılan takipler ile çalışmalar sonunda, dün Adana ile Konya, Şanlıurfa ve Hatay'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 organizatör ile 52 kaçak göçmen yakalandı.<br>Kaçak göçmenler, İl Göç Müdürlüğü'ne teslim edilirken organizatörler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR<br>2020-07-01 12:45:08<br>

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