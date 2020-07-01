Adana merkezli 4 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 6 gözaltı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana merkezli 4 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 6 gözaltı

DHA

ADANA,(DHA)TÜRKİYE'ye, yurda kaçak yollarla giren göçmenleri, para karşılığı Ankara ve İstanbul'a götürdükleri tespit edilen 6 şüpheli, Adana merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda yakalanarak, gözaltına alındı. Yolculuk sırasında yakalanan 52 kaçak göçmen ise İl Göç Müdürlüğü'ne teslim edildi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak yollarla yurda giriş yapan göçmenleri para karşılığı Ankara ile İstanbul'a götürdükleri tespit edilen şüphelilere yönelik...

Adana merkezli 4 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 6 gözaltı

<br>ADANA,(DHA)TÜRKİYE'ye, yurda kaçak yollarla giren göçmenleri, para karşılığı Ankara ve İstanbul'a götürdükleri tespit edilen 6 şüpheli, Adana merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda yakalanarak, gözaltına alındı. Yolculuk sırasında yakalanan 52 kaçak göçmen ise İl Göç Müdürlüğü'ne teslim edildi.<br>Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak yollarla yurda giriş yapan göçmenleri para karşılığı Ankara ile İstanbul'a götürdükleri tespit edilen şüphelilere yönelik 5 ay önce teknik ve fiziki takip başlattı. Adana İl Emniyet Müdürü Doğan İnci organizasyonuyla yapılan takipler ile çalışmalar sonunda, dün Adana ile Konya, Şanlıurfa ve Hatay'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 organizatör ile 52 kaçak göçmen yakalandı.<br>Kaçak göçmenler, İl Göç Müdürlüğü'ne teslim edilirken organizatörler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR<br>2020-07-01 12:45:08<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Polis, tarım işçileriyle patlıcan toplayıp virüs uyarısı yaptı
YEREL HABERLER Polis, tarım işçileriyle patlıcan toplayıp virüs ...
AOSB çalışanlarına antikor testi
YEREL HABERLER AOSB çalışanlarına antikor testi
Otobüs şoförlerine eğitim semineri Şoförlere mesaj: "Vatandaştan bir merhabayı ve tebessümü esirgemeyin"
YEREL HABERLER Otobüs şoförlerine eğitim semineri Şoförlere mesaj: ...
Çukurova’ya Madımak Parkı
YEREL HABERLER Çukurova’ya Madımak Parkı
Kocaispir: "İzi olanın yüzü olur" Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, 1 günde 10 mahalleyi ziyaret etti
YEREL HABERLER Kocaispir: "İzi olanın yüzü olur" Yüreğir Belediye ...
Göçmen kaçakçılarını korona da durduramadı Adana merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 52 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 6 organizatör yakalandı
YEREL HABERLER Göçmen kaçakçılarını korona da durduramadı Adana ...
Bağış: "Adana’nın en büyük gücü tarım"
YEREL HABERLER Bağış: "Adana’nın en büyük gücü tarım"
Parmak uçlarında yürüyen Nehir ayakkabı giyip okula gitmek istiyor Babası uyuşturucu batağına düşüp annesi evi terk ettiği için babaannesinin yanında yaşayan engelli Nehir’in dramı yürek burkuyor Küçük Nehir: “Ameliyat olmak, okula gitmek istiyorum. Ayakkabı giyip koşmak istiyorum” diyerek yardım istiyor Babaanne Tülay Çağlar, Nehir’in ameliyatı olması için 35 bin liraya ihtiyaçları olduğunu belirtti
YEREL HABERLER Parmak uçlarında yürüyen Nehir ayakkabı giyip okula ...
Adana'da 550 bin lira değerinde kaçak ürün ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana'da 550 bin lira değerinde kaçak ürün ele ...
Sarı kız örümceği akrebin düşmanı Köylüler, akrep yiyen sarı kız örümceğini öldürmüyor
YEREL HABERLER Sarı kız örümceği akrebin düşmanı Köylüler, akrep ...
Eski eşini 9 yerinden bıçakladı, 2 ayda serbest kaldı
YEREL HABERLER Eski eşini 9 yerinden bıçakladı, 2 ayda serbest kaldı
Adana'da kaçakçılık operasyonu Operasyonda piyasa değeri 550 bin lira olan kaçak içki, sigara ve cinsel ürün ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana'da kaçakçılık operasyonu Operasyonda piyasa ...
Parklar bakımdan geçiriliyor, dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Parklar bakımdan geçiriliyor, dezenfekte ediliyor
Biri kızını diğeri eşini toprağa verdi Adana'da arkadaşının uçurtmasını alırken akıma kapılarak hayatını kaybeden kız çocuğunun acılı annesi, bir evin dış duvarını boyarken akıma kapılarak hayatını kaybeden işçinin geride bıraktığı biri 3 aylık 3 çocuğunu ve eşini ziyaret ederek acısını paylaşıp gıda yardımında bulundu Eşini kaybeden Dilara Kocabaş: "Böyle devam ederse kimi yetim, bir başkası evlatsız, bir başkası ise kardeşsiz kalacak"
YEREL HABERLER Biri kızını diğeri eşini toprağa verdi Adana'da ...
Vali Elban: "Şehitlerimizin kıymetli aileleri bizlere emanettir"
YEREL HABERLER Vali Elban: "Şehitlerimizin kıymetli aileleri bizlere ...
DEAŞ'ın sözde "istihbaratçısı" yakalandı Adana polisinin DEAŞ'a yönelik yaptığı operasyonda terör örgütünün sözde istihbaratçısı ve savaşçısı olduğu öne sürülen 5 kişiden 3'ü gözaltına alındı
YEREL HABERLER DEAŞ'ın sözde "istihbaratçısı" yakalandı Adana ...
Burak Önal; "web sitenizin adı hedef kitleye uygun, güncel ve zengin içerikli olmalı" Crabs Medya ortağı Önal, ülkemizde yayın yapan internet sitelerinin 5’te 1’i’nin ile hiçbir şekilde güncellenmediğine dikkat çekti
YEREL HABERLER Burak Önal; "web sitenizin adı hedef kitleye uygun, ...
Adana'da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Adana'da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
Adana’da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı kararı
YEREL HABERLER Adana’da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı kararı
Adanaspor - Altınordu maçının ardından
YEREL HABERLER Adanaspor - Altınordu maçının ardından
Coşkun Demirbakan: "Eze, bütün takımın kaderiyle oynadı"
YEREL HABERLER Coşkun Demirbakan: "Eze, bütün takımın kaderiyle ...
Hüseyin Eroğlu: "İyi vuruş yapabilsek 3 puanla dönebilirdik"
YEREL HABERLER Hüseyin Eroğlu: "İyi vuruş yapabilsek 3 puanla ...
Adanaspor - Altınordu: 0-0
YEREL HABERLER Adanaspor - Altınordu: 0-0
TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - Altınordu: 0
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - Altınordu: 0

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X