Adana´da silah kaçakçılarına operasyonuna 1 tutuklama

'Anneannem ve ben'

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<br>Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1´i tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi.<br>İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte silah ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Şüphelilerin kimliklerini belirleyen ekipler, 27 Haziran günü belirlenen adreslere baskın yaptı. Adreslerde yapılan aramalarda, 4 ruhsatsız tabanca, 102 değişik çaplarda mermi, 1 ruhsatsız av tüfeği, 15 kılavuz uç, 6 spiral uç, 3 icra yayı ve silah temizleme spreyi ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen adları açıklanmayan şüphelilerden 1´i tutuklanırken, 2´si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR<br>2020-07-02 09:37:06<br>

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