Adana´da silah kaçakçılarına operasyonuna 1 tutuklama

<br>Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1´i tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi.<br>İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte silah ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Şüphelilerin kimliklerini belirleyen ekipler, 27 Haziran günü belirlenen adreslere baskın yaptı. Adreslerde yapılan aramalarda, 4 ruhsatsız tabanca, 102 değişik çaplarda mermi, 1 ruhsatsız av tüfeği, 15 kılavuz uç, 6 spiral uç, 3 icra yayı ve silah temizleme spreyi ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen adları açıklanmayan şüphelilerden 1´i tutuklanırken, 2´si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR<br>2020-07-02 09:37:06<br>
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.