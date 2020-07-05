Cezaevine uyuşturucu sokan gardiyanlara operasyon Adana'nın Ceyhan ilçesindeki operasyonda 7'si gardiyan 19 zanlı gözaltına alındı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 7'si gardiyan 19 kişi gözaltına alındı. Zanlıların cezaevine uyuşturucu soktukları ileri sürüldü.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan eş zamanlı operasyonda uyuşturucu ticaretine karıştığı tespit edilen 19 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik Adana kent merkezinde 2 adrese, Kozan ilçesinde 1 adrese, Ceyhan ilçesinde 16 adrese baskın yapıldı. Operasyonda 7’si gardiyan olmak üzere 19 şüpheli yakalandı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda ise 146,41 gram bonzai, 0,62 gram metamfetamin, 0,62 gram skunk maddesi, 2 bin 966 adet uyuşturucu ve uyarıcı etki doğuran hap ele geçirildi.

Zanlılar sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 1'i gardiyan 8 şüpheli tutuklanırken, 9 zanlı savcılıktan serbest kaldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.