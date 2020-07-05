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Adana´da uyuşturucu operasyonu: 1'i gardiyan, 8 şüpheli tutuklandı

DHA

Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda, aralarında cezaevine uyuşturucu soktukları ve ticaretinin yapılmasına göz yumdukları iddia edilen 7 gardiyanın da bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. Gardiyanlardan Faruk Döner (36) ile 7 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla kent merkezi, Ceyhan ve Kozan ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen 19 şüphelinin yakalanması için...

Adana´da uyuşturucu operasyonu: 1'i gardiyan, 8 şüpheli tutuklandı

<br>Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda, aralarında cezaevine uyuşturucu soktukları ve ticaretinin yapılmasına göz yumdukları iddia edilen 7 gardiyanın da bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. Gardiyanlardan Faruk Döner (36) ile 7 şüpheli tutuklandı.<br>İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla kent merkezi, Ceyhan ve Kozan ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen 19 şüphelinin yakalanması için savcılığın kararıyla harekete geçen ekipler, önceden belirlenen 19 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 164.41 gram bonzai, 0.62 gram metamfetamin, 0.62 gram skunk, 2 bin 966 uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildi. Operasyonda, 7´si Ceyhan M Tipi Kapalı Cezaevi'nde görevli gardiyan, 17 şüpheli gözaltına alındı.<br>Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, cezaevine uyuşturucu soktuğu ve ticaretinin yapılmasına göz yumduğu iddia edilen gardiyan Faruk Döner ile 7 şüpheli tutuklanırken, 9'u ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR<br>2020-07-05 10:01:23<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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