Adana’da dolunay güzel görüntüler oluşturdu

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Adana’da akşam saatlerinde yükselen dolunay, güzel görüntüler oluşturdu.

Kentte bugün akşam saatlerinde ortaya çıkan dolunay, büyüklüğü ve parlaklığıyla ilgi çekti. gözlenen dolunay adeta geceyi aydınlattı. Dolunay, bulutsuz hava ile gökyüzünde buluşunca, çıkan güzel görüntü karşısında Adanalı vatandaşlar kısa bir sürede olsa dolunayı seyretti.

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