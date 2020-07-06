Adana Demirspor berabere kaldı, taraftarlar kavgaya tutuştu Adana’da, kavga eden taraftar grubu polisin gelmesiyle koşarak olay yerinden kaçtı

Adana’da, bir grup Adana Demirspor taraftarı Altay maçının bitiş düdüğü ile birlikte kendi aralarında kavga etmeye başladı. Kameralara yansıyan kavga, polisin gelmesiyle son buldu.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Adana Demirspor, Altay ile 22 berabere kalmasının ardından stat çevresinde bulunan taraftarlar kendi aralarında tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İki grup birbirleriyle kavga ettiği sırada olay yerine polis geldi.

Polisin gelmesiyle iki grup kaçarak olay yerinden ayrıldı.

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