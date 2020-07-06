Adanalı çocukların 'arabada sinema' keyfi

<br>ADANA, (DHA) ADANA'nın Yüreğir Belediyesi'nce yoğun talep üzerine eylüle kadar uzatılan 'Arabada Sinema Günleri'nde bu kez çocuklar, film izledi. Aileleriyle birlikte 'Rafadan Tayfa: Dehliz Macerası'nı izleyen çocuklar, keyifli vakit geçirdi. <br>Yüreğir Belediyesi'nce koronavirüs tedbirleri kapsamındaki normalleşme sürecinde, Millet Bahçesi'nde düzenlenen `Arabada Sinema Günleri´, yoğun talep üzerine eylül ayına kadar uzatıldı. Cuma günü `7. Koğuştaki Mucize´ filmi ile yeniden başlayan etkinlikte, cumartesi günü çocuklar için 'Rafadan Tayfa: Dehliz Macerası' gösterildi. Aileleriyle birlikte film izlemeye gelen çocuklar, keyifli vakit geçirdi. Etkinlikte belediye tarafından patlamış mısır, gazoz, şeker ve çekirdek ikram edildi. <br>Adana´da ilkleri gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "'Biz ilkleri gerçekleştireceğiz' diye bir söz verdik, sözümüzde duruyoruz. 'Arabada Sinema Günleri' etkinliğimiz çok beğenildi. 3 gün planlamıştık ama eylüle kadar uzatma kararı aldık. Cuma ve cumartesi olmak üzere haftada 2 gün olarak devam ediyoruz. Sosyal mesafeye dikkat ederek, yaşadığımız zor süreci bir nebze hafifletmeye çalışıyoruz. Bu hafta sonunu çocuklarımıza ayırdık. 'Rafadan Tayfa´yı izlediler. Keyiflerine diyecek yoktu. Onların yaşadığı bu mutluluğu görmek bize yeter" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR<br>2020-07-06 11:27:35<br>

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