Boşanma aşamasındaki eşini ve çocuklarını göremediğini iddia edip, intihara kalkıştı

<br>Rüşan Anıl ATAR-Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA´da boşanma aşamasında olduğu yeni doğum yapan eşi ve çocuklarını göremediğini iddia edip yaşadığı apartmanın damına çıkarak intihara kalkışan Olcay O., polis tarafından ikna edilerek indirildi.<br>Olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Beyazevler Mahallesi´nde meydana geldi. Olcay O.´nun boşanma aşamasında olduğu hamile eşi, yanına kızını da alarak Kozan ilçesindeki ailesinin yanına gitti. Geçen günlerde doğum yapan eşi ve çocuklarını görmek isteyen Olcay O., olumsuz yanıt aldı. Bunun üzerine oturduğu apartmanın damına çıkan Olcay O., eşinin gelmemesi durumunda kendisini atacağını söyledi. İhbar üzerine adrese 112 Acil, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Dama çıkan polislerce ikna edilen Olcay O., indirilip, polis merkezine götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR<br>2020-07-06 11:39:45<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.