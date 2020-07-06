<br>ADANA, (DHA)ADANA ve Hatay'da MİT TIR'larının durdurulmasıyla ilgili davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, olayı organize ettikleri öne sürülen FETÖ/PDY'nin 11 sivil imamı ile eski bir tuğgeneralin de aralarında bulunduğu 50 sanıktan 27'sinin 5 yıl ila ağırlaştırılmış müebbede kadar değişen hapis cezalarına çarptırılmasını talep etti.<br>Adana ve Hatay'da MİT TIR'larının durdurulmasıyla ilgili 12'si tutuklu 50 sanığın yargılandığı davanın duruşmasına 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Olayı organize ettikleri öne sürülen FETÖ/PDY'nin 11 sivil imamı ile eski bir tuğgeneralin de aralarında bulunduğu sanıkların yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, 27 sanığın 5 ila ağırlaştırılmış müebbede kadar değişen hapis cezalarına çarptırılmasını talep etti.<br>Gizlilik kararı olan davanın duruşması ertelendi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez <br>2020-07-06 15:49:41<br>
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