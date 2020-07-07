Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğrencileri ÇÜ'de eğitim görecek

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Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Tıp Fakültesi öğrencileri Çukurova Üniversitesi'nde (ÇÜ) eğitim görecek.

Adana Tıp Fakültesi kurulma kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Gerek, Prof. Dr. Kemalettin Aydın, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Gülçelik ve Genel Sekreter Dr. Öner Güner Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar’a kurulacak Adana Tıp Fakültesi hakkında bilgi verdi.

Adana’da kurulacak Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Tıp Fakültesinin 40 öğrenci ile eğitim hayatına başlayacağını belirten Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek, bu öğrencilerin ilk 3 yılı Çukurova Üniversitesinde, geri kalan eğitim öğretimlerini ise Adana Şehir Hastanesinde tamamlayacaklarını bildirdi.

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