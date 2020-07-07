Büyükşehir'in asfalt çalışmaları sürüyor

Adana Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi, ilçe, mahalle ve yaylalarda asfaltlama ve yol yenileme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın talimatları doğrultusunda asfaltlama ve yol yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu yıl içerisinde 2 bin km asfaltlama hedefine adım adım ilerleyen ekipler, kentin doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine kadar her bölgesinde çalışma yapıyor. Kent merkezi ile birlikte ilçelerde de çalışan Yol Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesi Ali HocalıKöklüce, Şahinağa Yalnızca, Karaisalı ilçesi Kızıldağ Yaylası, Kozan TurgutluHacı Mirzalı, Göller Yenikuyu Memi Köyü CaddesiYüksekören, Aladağ ve Seyhan ilçesi Kayışlı Mahallesinde asfalt yenileme ve yol çalışması gerçekleştirdi.

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