Adana´da tefeci operasyonu: 22 gözaltı (3)

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<br>4.4 MİLYON LİRALIK SENET ELE GEÇİRİLDİ<br>`Elmastaş´ grubu olarak bilinen `tefecilik´ ve `yağma´ suçlarına karışan kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 22 şüphelinin evlerinde yapılan aramalarda, 4 milyon 474 bin 550 TL tutarında 43 senet, 4 ödeme makbuzu, 15 bin 60 TL para, 1 pompalı tüfek, 312 fişek, 5 pos cihazı, 25 banka kartı, 8 başka iş yerlerine ait kaşe ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin banka hesaplarına bloke konulduğu, hesaplardaki para miktarı tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR<br>2020-07-07 13:45:23<br>

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