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Torbacının tokalaşma taktiğini "Covid" bozdu Adana merkezli 4 ilde 16 şüphelinin gözaltına alındığı uyuşturucu operasyonu drone ile görüntülendi Polis zanlıları takip ederken sürekli tokalaşmalarından şüphelenerek yaptığı detaylı çalışmada, uyuşturucuyu küçük paketler haline getirerek avuç içinde tokalaşarak sattıkları belirlendi

İHA

Adana merkezli 4 ilde 16 şüphelinin gözaltına alındığı uyuşturucu operasyonu drone ile görüntülendi. Polis zanlıları takip ederken sürekli tokalaşmalarından şüphelenerek yaptığı detaylı çalışmada, uyuşturucuyu küçük paketler haline getirerek avuç içinde tokalaşarak sattıkları belirlendi.

Torbacının tokalaşma taktiğini "Covid" bozdu Adana merkezli 4 ilde 16 şüphelinin gözaltına alındığı uyuşturucu operasyonu drone ile görüntülendi Polis zanlıları takip ederken sürekli tokalaşmalarından şüphelenerek yaptığı detaylı çalışmada, uyuşturucuyu küçük paketler haline getirerek avuç içinde tokalaşarak sattıkları belirlendi

Adana merkezli 4 ilde 16 şüphelinin gözaltına alındığı uyuşturucu operasyonu drone ile görüntülendi. Polis zanlıları takip ederken sürekli tokalaşmalarından şüphelenerek yaptığı detaylı çalışmada, uyuşturucuyu küçük paketler haline getirerek avuç içinde tokalaşarak sattıkları belirlendi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı sokakta uyuşturucu satan ve "torbacı" diye tabir edilen şüphelilere yönelik soruşturma başlattı. Bu soruşturma kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana, Bingöl, Diyarbakır ve İstanbul'da, uyuşturucu satışı yapanlara yönelik teknik ve fiziki çalışma başlattı. Bu kapsamda ekipler, uyuşturucu satışı yaptığı değerlendirilen 40 şüpheliyi belirledi.
Polis takip yaptığı sırada torbacılık yapan zanlıların sürekli tokalaşmasından şüphelendi. Polis bu nedenle yaptığı detaylı çalışmada torbacıların uyuşturucuları küçük paketler haline getirerek herhangi bir polis takibi sırasında fark etmemesi için tokalaşarak uyuşturucuyu teslim ettiğini belirledi. Ayrıca uyuşturucuyu alanın da parayı yine tokalaşarak verdiği öğrenildi. Polis bu tespitlerin ardından dün şafak vakti operasyon için düğmeye bastı. 40 zanlıyı yakalamak için 45 ayrı adrese aralarında özel harekatında olduğu 500 polisle ve helikopter desteğiyle şafak vakti operasyon düzenledi.
Operasyonda, ekipler, kapılarını koçbaşıyla kırarak girdikleri evlerde narkotik köpekleriyle arama yaptı. Baskınlar sırasında bazı özel harekat polisleri de evlerin damları ve sokak girişlerinde uzun namlulu silahlarla önlem aldı. Bu anlar drone ile saniye saniye görüntülendi. Adreslerde, 610 gram esrar, 19 kök Hint keneviri ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan 16 şüpheli, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Ekipler, firari 24 şüpheliyi arıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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