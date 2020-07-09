Cinayete karıştığı öne sürülen şüpheli, yakalandı



Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) ADANA'da berber kalfasının öldürülmesine karıştığı iddiasıyla aranan şüpheli M.T., kısa süreli kovalamaca sonucu yakalandı.

Berber kalfası Aytekin Kıyga'nın, dün merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'nde çalıştığı iş yerinde öldürülmesine karıştığı öne sürülen M.T.'nin 01 AEL 925 plakalı otomobilde olduğu bilgisine ulaşan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için hareket geçti. Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarından otomobilin merkez Çukurova ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda olduğu tespit edilen ekipler, aracın geçiş güzergahlarında önlem aldı. Polislerin, 'dur' ihtarında bulunduğu seyir halindeki otomobil, ikazlara rağmen ilerlemeye devam etti. Ekiplerin takip ettiği otomobil, yaklaşık 2 kilometre sonra Turgut Özal Bulvarı'nda durduruldu. Otomobildeki M.T.'yi gözaltına alan polis, araçta yaptığı aramada herhangi bir suç unsuruna rastlamadı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Çukurova Gökhan KESKİNCİ

2020-07-09 04:04:35



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