Önce 3 yayaya sonra 2 araca çarpıp durabildi Adana'da sarhoş olduğu öne sürülen bir sürücü, önce kaldırımda yürüyen 3 gence ardından 2 araca çarptıktan sonra kendisi de yaralandı

Adana'da sarhoş olduğu öne sürülen bir sürücü, önce kaldırımda yürüyen 3 genci yaralayıp ardından 2 araca çarptıktan sonra kendisi de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza merkez Çukurova ilçesi, Kurttepe Mahallesi'nde meydana geldi. Alkollü olduğu öne sürülen Recep B. sabaha karşı Çatalan Köprüsü'nden geçerken direksiyon hakimiyetini kaybedince kaldırımda yürüyen 3 gence, daha sonra da iki araca çarpıp durabildi. Çarpmanın etkisiyle 3 genç ile aracın sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve CanKur ekipleri çağrıldı.
Çarpmanın etkisiyle araç altında kalan gençler CanKur ekipleri tarafından kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Sürücü ile birlikte yaralı 3 gencin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.