Adana’da çalınan motosikletler Kozan'da bulundu Motosikletleri çaldıkları belirlenen 8 kişi gözaltına alındı

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Adana'da çalınan 9 motosiklet Kozan ilçesinde ele geçirildi. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu, Kozan ilçesinde, motosiklet hırsızlığı yapan şahıslara yönelik Kozan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla operasyon gerçekleştirildi. İlçeye bağlı Akdam Mahallesi'nde 8 ayrı adreste yapılan ev araması sonucunda Adana kent merkezinden çalınan 3’ü çalıntı kayıtlı, 2’si şase ve motor numarası kazınmış, 4’ü tescilsiz 9 motosiklet ele geçirildi.

Motosiklet hırsızlığıyla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı.

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