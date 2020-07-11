Adana'da kaçak cep telefonu operasyonu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana'da kaçak cep telefonu operasyonu

İHA

Adana'da piyasa değeri 450 bin lira olan 111 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Adana'da kaçak cep telefonu operasyonu

Adana'da piyasa değeri 450 bin lira olan 111 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, İncirlik Park Alanında uygulama başlattı. Polis uygulama esnasında şehirler arası yolcu otobüsünden şüphelenip durdurdu. Polis yolcuları indirip otobüste arama başlattı. Aramalarda otobüsün bagajından piyasa değeri 450 bin lira olan 111 adet cep telefonu çıktı.
Olayla ilgili 1 yolcu gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Belediyenin adını kullanarak dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 4 kişiye gözaltı
YEREL HABERLER Belediyenin adını kullanarak dolandırıcılık yaptığı ...
Sağıroğlu: "Srebrenitsa insanlığın utanç resmidir"
YEREL HABERLER Sağıroğlu: "Srebrenitsa insanlığın utanç resmidir"
Tokalaşmak isterken böyle öldürülmüş Adana'da tıraş ettiği kişi tarafından bir gün sonra öldürülen şarkıcı berber kalfasının, katil zanlısıyla tokalaşmak isteyip el uzattığı sırada tabancayla öldürülmesi saniye saniye görüntülendi Görüntülerde, zanlının ilk etapta tabancasının tutukluk yaptığı daha sonra kalfanın tabancayı almaya çalıştığı ancak alamayınca vurulduğu görülüyor
YEREL HABERLER Tokalaşmak isterken böyle öldürülmüş Adana'da tıraş ...
AK Parti Seyhan İlçe Başkanı Ahmet Akan ve kızı taburcu edildi
YEREL HABERLER AK Parti Seyhan İlçe Başkanı Ahmet Akan ve kızı ...
Eski başkan ve yakınlarına 8 yıl 4'er ay hapis
YEREL HABERLER Eski başkan ve yakınlarına 8 yıl 4'er ay hapis
Suriye´deki yetimlere 'sponsorluk' ödemeleri yapıldı
YEREL HABERLER Suriye´deki yetimlere 'sponsorluk' ödemeleri yapıldı
Başkanın makam odasına kahvehane masası
YEREL HABERLER Başkanın makam odasına kahvehane masası
Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 38 gözaltı kararı (3)
YEREL HABERLER Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 38 gözaltı ...
Okuldaki patlamada ölen öğretmen toprağa verildi
YEREL HABERLER Okuldaki patlamada ölen öğretmen toprağa verildi
Meslek lisesindeki patlamada yaralanan Ramazan öğretmen kurtarılamadı (2)
YEREL HABERLER Meslek lisesindeki patlamada yaralanan Ramazan ...
Kozan’ın eski ve yeni başkanları bir araya geldi
YEREL HABERLER Kozan’ın eski ve yeni başkanları bir araya geldi
Adana Büyükşehir Belediyesi'ne 'icra' şoku: Başkanlık makamındaki eşyalara el konuldu
YEREL HABERLER Adana Büyükşehir Belediyesi'ne 'icra' şoku: Başkanlık ...
Makam odası haczedilen Başkan Karalar: "Odaya ihtiyacım yok" Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, alacağı olan firmaya ilk 6 ayda 6 milyon 400 bin lira ödediklerini söyledi Karalar: "Bizi çalıştırmamaya çalışan kim olursa olsun hiçbirinin bizi çalıştırmamaya gücü yetmeyecektir"
YEREL HABERLER Makam odası haczedilen Başkan Karalar: "Odaya ...
Adana Büyükşehir Belediyesi'ne 'icra' şoku: Başkanlık makamındaki eşyalara el konuldu
YEREL HABERLER Adana Büyükşehir Belediyesi'ne 'icra' şoku: Başkanlık ...
Yasa dışı bahis paralarını altına yatırmışlar Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 21 bin 550 lira, 199 bin 200 lira değerinde 13 bilezik, 8 tam altın, 11 yarım altın, 7 çeyrek altın ele geçirilirken, 372 hesapta 10 milyon 937 bin lira para tespit edildi
YEREL HABERLER Yasa dışı bahis paralarını altına yatırmışlar Adana ...
Eski başkan ve ailesine 8 yıl 4'er ay hapis Sabıkası nedeniyle görevden alınan Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, kardeşi CHP Adana İl Başkan Yardımcısı Caner Aydar, babası Ceyhan Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Aydar ile amcaları nitelikli yağmadan yargılandıkları davada 8 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıldı
YEREL HABERLER Eski başkan ve ailesine 8 yıl 4'er ay hapis Sabıkası ...
Çetin: "Kaçak binayı affetmem" Çukurova ilçesinde kaçak ve projeye aykırı yapılara kesinlikle izin vermeyeceklerini belirten Başkan Soner Çetin, bu konuda müteahhitleri uyardı, vatandaşlara iskanı olmayan konut ve işyerlerini satın almamaları önerisinde bulundu Başkan Soner Çetin, Uğur Mumcu Bulvarı’nın girişinde bulunan yüksek katlı bina ile ilgili iki kez para cezası kesildiğini belirterek, “Ayrıca savcılığına da suç duyurusunda bulunduk. Yıkım dahil gerekli her kararı alacağız” dedi
YEREL HABERLER Çetin: "Kaçak binayı affetmem" Çukurova ilçesinde ...
Başkan Karalar'ın makam odası haczedildi Adana Büyükşehir Belediyesinin 2 milyon 750 bin liralık borcundan dolayı Başkan Zeydan Karalar'ın makam odasındaki eşyalar haczedildi
YEREL HABERLER Başkan Karalar'ın makam odası haczedildi Adana ...
Adana'da yasa dışı bahis operasyonu: 38 gözaltı kararı (2)
YEREL HABERLER Adana'da yasa dışı bahis operasyonu: 38 gözaltı ...
Berber kalfasını alacak meselesi nedeniyle öldürmüş
YEREL HABERLER Berber kalfasını alacak meselesi nedeniyle öldürmüş
Ceyhan’a yeni SGM hizmet binası
YEREL HABERLER Ceyhan’a yeni SGM hizmet binası
Türk bilim insanı Prof. Dr. Meryem Tuncel, Amerika´da aldığı ödülle tarihe geçti
YEREL HABERLER Türk bilim insanı Prof. Dr. Meryem Tuncel, Amerika´da ...
Adana’da çalınan motosikletler Kozan'da bulundu Motosikletleri çaldıkları belirlenen 8 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Adana’da çalınan motosikletler Kozan'da ...
Uyuşturucu tacirleri, 'tel kadayıf' ve 'çay' şifrelerini kullanmış
YEREL HABERLER Uyuşturucu tacirleri, 'tel kadayıf' ve 'çay' ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X