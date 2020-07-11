Adana´daki uyuşturucu operasyonuna 14 tutuklama



Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 14´ü tutuklandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı´nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana merkezli Diyarbakır, Bingöl ve İstanbul´da uyuşturucu satışı yapan 40 şüpheliyi belirledi. Polis, teknik ve fiziki takibe aldığı uyuşturucu satıcılarının, takibe takılmamak için ´20 liralık tel kadayıf getir´, `Çay içmek ister misin?´ şeklinde şifreli konuştuklarını belirlendi. Ayrıca şüphelilerin, uyuşturucu maddeleri tokalaşma yöntemiyle teslim ettiği, parayı da aynı yöntemle aldıkları tespit edildi. Takibin ardından şüphelilerin yakalanması için harekete geçen polis ekipleri, 8 Temmuz´da düzenlenen şafak operasyonunda 16 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 610 gram esrar, 19 kök Hint keneviri ve bir miktar metamfetamin ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ruhi A., Azad C., Halil S., Cemalettin E., Selahattin Y., Selehattin D., Alaettin Ç., Halis Ç., İntikam G., Ferhat K., Murat O., Arif A., Şahin Ö. ve Mehmet S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Fatma B. ve Ferhat O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında aranan 24 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR

2020-07-11 10:23:27



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