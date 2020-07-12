Adana'da bin 600 litre kaçak içki ele geçirildi

Adana'da piyasa değeri 400 bin lira olan bin 600 litre kaçak içki ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesinde bir adreste kaçak içki üretildiği bilgisine ulaştı. Polisin adrese yaptığı baskında piyasa değeri 400 bin lira olan bin 600 litre kaçak içki ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

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