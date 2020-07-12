TFF 1.Lig: Adanaspor: 1 - Hatayspor: 2 Hatayspor, ligde bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti!

TFF 1.Lig’in 33. haftasında Adanaspor, evinde Hatayspor’u ağırladı. Sahadan 21'lik galibiyetle ayrılan Hatayspor, ligde bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve Süper Lig'e bu sezon yükselen ilk takım oldu.
Maçtan dakikalar
13. dakikada Adanaspor’un atağında rakip savunmanın arkasına sarkan Ahmet Dereli, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Dereli’nin şutunda top kaleye paralel giderek auta çıktı.
35. dakikada sol kanattan atağa kalkan Hatayspor’da topla rakip kaleye sokulan Ouali, yakın direğe çektiği şutu Karacic topu kornere çeldi.
59. dakikada Adanaspor’da sağ kanattan çalımlarla ilerleyen Ahmet, topu Ronei’ye gönderdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Ronei, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 10
69. dakikada Hatayspor’da Aabid’in pasında ceza sahası içerisinde topu alan Hamza’ya Uğurcan müdahale ederek şut çekmesini engelledi.
78. dakikada Hatayspor’da ceza sahası içerisinde topu alan Barbosa, Karacic’i çalım atarak geçerek topu ağlarla buluşturdu. 11
89. dakikada Hatayspor'da Buğra'nın ortasıyla kafa vuruşu yapan Yusuf, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 12,
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Yiğit Arslan xx, Erkan Akbulut xx, Baran Eraslan xx
Adanaspor: Karacic xx, Evren xx, Mustafa xx, Savaş xx, Celil xx, Uğurcan xx, Umut xx, Roni xx (dk.70 Eren x), Ahmet xx (dk.82 İbrahim ?), Bagayoko xx, M’Billa xx (dk.64 Eze x)
Yedekler: Mustafa, Özer, Şahin, Mert
Teknik Direktör: Cüneyt Demirbakan
Hatayspor: Akın xxx, Mesut xxx, Sadi xx (dk.73 Soner x), Yusuf xx, Popov xxx, Kubilay xxx, Selim xxx (dk.65 Barbosa xx), Gökhan xx (dk.63 Hamza x), Ouali xxx (dk. 46 Caner x), Aabid xxx, Mirkan xxx (dk.70 Buğra x)
Yedekler: Ömer, Furkan
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Goller: Ronei (dk.59) (Adanaspor), Barbosa (dk.78), Yusuf (dk.89) (Hatayspor)
Kırmızı kart: Umut (dk.54), Eze (dk.85) (Adanaspor)
Sarı kartlar: Bagayoko, Umut (Adanaspor)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.