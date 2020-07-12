Coşkun Demirbakan: “Herkesten özür dilerim”

Adanaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan, 21 kaybettikleri Hatayspor maçı sonrası, “Olmadı. Yönetime, taraftara teşekkür ediyorum. İlk yarı oynayan ve şimdi oynayan takımı karşılaştırabilirler. Ben bu kadar yapabildim. Herkesten özür dilerim” dedi.

Adanaspor, TFF 1. Lig'in 33. haftasında evinde Hatayspor’a 21 mağlup oldu. Maç sonu basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan turuncubeyazlı ekibin Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan, “Öncelikle Hatayspor’u kutluyorum. Bundan sonra Süper Lig’de olacaklar. İnşallah başarılı olurlar. Biz bugün çıktık oynadık. 15 Mart’tan bu yana altyapı kapalı. Lisanslı gençlerden 3 futbolcu var. Bu çocukların lisansı var. Onları kadroya alabildik. Onlarda antrenmansız. Sosyal medyadan yazan kişilerin bunları bilmelerini isterim. Ben geldiğimden bu yana 10 maç oynadık. Hep kazanacağımız maçlardı. Bizi herkes teknik, taktik ve kondisyon olarak gördüler. Biz 9 kişiyle rakip sahada pres yapabiliyoruz. Bizim yapabilirliğimiz kreatif futbolcumuzun az olması. Bu maç ligin özeti gibi oldu. Pozisyona girdik ve yararlanamadık. Rakip geldi beleş diyeceğim bir gol buldu. Biz ne yaparsak yapalım bunu düzeltemeyiz. Biz sadece takımı yönlendiririz” diye konuştu.



“Niye oynatıyorum çünkü başka adamım yok”

Takımın santrforu Eze’yi eleştiren Demirbakan, “Galipken, üstün oynarken Eze’yi aldık o ortamda giren bir adam çok iyi şeyler yapar. Türkiye’de son 35 yılın santrforlarını ilk oynatan insanım ben. Bunu anlatmak istiyorum. Eze’de bir yetenek görsem onu oynatırım. Adam gelmiş 3 maç oynamış, kolay maçlarda gol atmış. Yabancı hayranlığını bıraksınlar. Böyle adamlara değer veriyoruz. Niye oynatıyorum çünkü başka adamım yok. Kulübün manevi şahsiyeti benim için önemlidir. Bu kulübün bir mazisi var. Eze’ye mi kaldı bu kulüp. Kırmızı kart yediği pozisyonda adamın ayağını kırmış ayıptır ya. Hem benim takımımı eksik bırakıyor hem de 9 kişi kalıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bütün herkesten özür dileyen deneyimli teknik direktör, “Olmadı. Yönetime, taraftara teşekkür ediyorum. İlk yarı oynayan ve şimdi oynayan takımı karşılaştırabilirler. Ben bu kadar yapabildim. Herkesten özür dilerim” şeklinde konuştu

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