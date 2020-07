Hatay Büyükşehir Belediye Başkanından şampiyonluk açıklaması Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfi Savaş: “Hatay her alanda süper ligi hak eden bir şehir”

Adana’da, TFF 1.Lig’in bitmesine bir hafta kalan Hatayspor şampiyonluğunu ilan ederken Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş, "Hatay artık spor, tarih ve kültür şehri her alanda süper ligi hak eden bir şehir, Hataylılara yakıştı” dedi.

TFF 1.Lig’in 33. haftasında Hatayspor deplasmanda Adanaspor’u 21 mağlup edince ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Maç sonunda açıklamada bulunan Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş, “Bugün çok stresli ve gergin ama sonu güzel biten bir maç izledik. Bizim çocuklar baya stresliydi maçta. Hatta kendi hatamızla bir gol yedik. Ondan sonra yüklendik ama bizde onların hatasından bir gol attık. Sonuç itibariyle Yusuf’un çok güzel muhteşem kafasıyla galip gelmesini bildi takımımız. Bu pandemi sonrasında takımda bir tutukluk vardı ve çok maçlarımız zor geçiyordu. Bugün de düşmüş komşu takımı ile oynadık. Ama düşmüş gibi oynamadılar, gerçekten tebrik ediyorum Adanaspor’u. Sanki ligin ilk maçı gibi ciddi oynadılar. Sonuç itibariyle bizim takım şampiyon olduğunu hak ettiğini gösterdi. Son 15 dakikada 2 gol bularak süper lige adım attı” diye konuştu.



"Hatay artık spor şehri"

Kurulduklarından beri ilk defa süper lige çıktılarını belirten Lütfü Savaş, ”Hatay her alanda süper lig için çalışmalarını yapıyor. Şu anda iki tane hem satrançta hem basketbolda iki süper lig takımımız vardı. Bir en üst ligde işitme engelli futbol takımımız vardı. Bir de süper lige futbol takımımız çıktı. Hatay artık spor, tarih ve kültür şehri. Her alanda süper ligi hak eden bir şehir. Bu şampiyonlukta emeği geçen yöneticilerimizi, teknik direktörlerimizi, ekiplerini, futbolcularımızı ve bizi hiçbir şekilde yalnız bırakmayan karda kışta taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Şampiyonluk, Hatayspor taraftarlarına Hataylılara ve dışarıdan Hatayspora sempati duyan herkese hediye olsun. Hataylılara yakıştı, zor oldu ama bir hafta kalan şampiyonluğumuzu ilan ettik” dedi.



Son olarak 53 yıllık rüyanın gerçekleştiğin dile getiren CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, ”Hatay artık Süper Lig'de. Hatay hak ettiği yere geliyor, 53 yıllık rüyaydı. Hep özlemimizdi. Büyükşehir belediye başkanımıza, yönetimine hepsine teşekkür ediyorum. Bir rüya gerçekleşti, artık hep birlikte süper ligde mücadele edeceğiz" dedi.

