Adana'da 251 şehidin anısına 251 fidan dikildi

Adana'da, “15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı”na 251 şehidin anısına 251 fidan dikildi.

Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen etkinliğe Adana Valisi Süleyman Elban’ın yanı sıra 10.Tanker Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Gürel Özusta, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay, Sarıçam Kaymakamı Ali Murat Kayhan, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, oda başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile şehit aileleri katıldı.

Adana Orman Bölge Müdürlüğünce gerçekleştirilen etkinlikte, 15 Temmuz’da şehit olan 251 şehidin anısına toplam 251 adet fidan dikildi.

Vali Elban etkinlikte yaptığı açıklamada, “15 Temmuz 2016’da maalesef ki ülkemizin bütünlüğü büyük bir tehlike atlatmış ve demokrasimiz büyük bir sınavdan geçmiştir. Şükürler olsun ki tarihi kahramanlıklarla dolu olan ülkemizin aziz milleti; demokrasimizin önünde engel oluşturacak bu hain darbe girişimini engellemek için elinden gelen tüm imkanları seferber etmiş, canla başla mücadele etmiştir. Darbe girişimi sırasında canlarını ortaya koyarak vatanımızı koruyan ve bu uğurda şehadete yürüyen aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman şehitlerimizi ve ülkemiz uğruna yaptıkları fedakarlıkları asla unutmayacağımızı belirtiyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.